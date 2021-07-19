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19июля
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сегодня, 17:59 0

В поликлиниках Благовещенска работают call-центры для больных коронавирусом

К работе привлекают студентов-медиков

В поликлиниках Благовещенска работают call-центры для больных коронавирусом
Фото: Priscilla Du Preez/Unsplash

В Благовещенске студентов-медиков и учащихся медицинских классов привлекают для работы в call-центрах в поликлиниках города. Как сообщает пресс-служба областного правительства, консультации по телефону получают пациенты с коронавирусом, которые лечатся дома.

В задачу специалистов входят звонки пациентам, которые получают лечение от новой коронавирусной инфекции амбулаторно, а также заполнение заранее разработанных опросных листов и лечебных листов. На сегодняшний день сall-центры организованы во всех взрослых и детских поликлиниках областного центра.

— Привлечение к работе, не требующей специальных навыков, студентов и учащихся даст возможность высвободить медицинский персонал. В условиях роста заболеваемости врачи и медсестры работают с повышенной нагрузкой, – рассказала зампред правительства Амурской области Юлия Рябинина.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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