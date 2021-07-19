Благовещенцев, паркующих свои автомобили у мусорных контейнеров, ждет наказание

Фото: Пресс-служба г.Благовещенска

За последнюю неделю сотрудники регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – ООО «Полигон» – составили более десяти актов по фактам парковки автомашин вблизи контейнерных площадок в Благовещенске. Автомобили мешают проезду крупногабаритного транспорта и своевременному вывозу мусора.

— Претензии у нас к одним и тем же дворам. Например, на улицах Шимановского, 78, 82; Зейская, 63, 61. Так, на Шимановского, 78, мусоровозам мешает один и тот же автомобиль, разговаривали с собственником – бесполезно. Просим автомобилистов сознательно отнестись к этой проблеме и не создавать препятствия для спецтехники, – сказала начальник производственного отдела ООО «Полигон» Любовь Гаевая.

В некоторых дворах вблизи контейнерных площадок силами управляющих компаний были установлены антипарковочные полусферы. Однако двор дома по улице Василенко, 20/3, на прошлой неделе также вошел в число тех, откуда мусор вовремя вывезти не удалось – проезд к мусорным бакам был заблокирован. Сотрудники «Полигона» составили соответствующий акт и передали его в управляющую компанию, а жители двора в знак протеста повесили пакеты с мусором на корпус припаркованного в неположенном месте автомобиля, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Справка АИ

Запрет размещения автомобилей вблизи контейнерных площадок, мешающих проезду спецтранспорта, установлен законодательно. Ответственность за это правонарушение согласно части 4 статьи12.19 КоАП РФ – штраф в размере 2 000 рублей либо эвакуация транспортного средства на арест-площадку.