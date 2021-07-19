Житель Благовещенска ограбил незапертый кабинет руководителя фирмы
Подозреваемого вместе с награбленным задержали сотрудники компании
В Чигирях задержали 32-летнего благовещенца по подозрению в двух кражах. Ранее судимый мужчина украл из офиса ноутбук, кошелёк и другие вещи – на 150 тысяч рублей.
В незапертый кабинет руководителя фирмы мужчина проник 17 июля. При попытке скрыться с похищенным его заметил охранник предприятия. Сторож связался по телефону с другими сотрудниками фирмы, которые в тот момент подъезжали к офису. Недалеко от здания подозреваемого остановили и удерживали до приезда следственно-оперативной группы полиции.
Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел. Благовещенец сознался в содеянном. Также установлена его причастность к ещё одной краже: он украл из дома жительницы Благовещенска банковскую карту и даже успел ею воспользоваться.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В его отношении возбуждено два уголовных дела.
Просмотров всего: 196