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19июля
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сегодня, 17:21 0

Житель Благовещенска ограбил незапертый кабинет руководителя фирмы

Подозреваемого вместе с награбленным задержали сотрудники компании

Житель Благовещенска ограбил незапертый кабинет руководителя фирмы
Фото: Bill Oxford/Unsplash

В Чигирях задержали 32-летнего благовещенца по подозрению в двух кражах. Ранее судимый мужчина украл из офиса ноутбук, кошелёк и другие вещи – на 150 тысяч рублей.

В незапертый кабинет руководителя фирмы мужчина проник 17 июля. При попытке скрыться с похищенным его заметил охранник предприятия. Сторож связался по телефону с другими сотрудниками фирмы, которые в тот момент подъезжали к офису. Недалеко от здания подозреваемого остановили и удерживали до приезда следственно-оперативной группы полиции.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел. Благовещенец сознался в содеянном. Также установлена его причастность к ещё одной краже: он украл из дома жительницы Благовещенска банковскую карту и даже успел ею воспользоваться.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В его отношении возбуждено два уголовных дела.

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#криминал #происшествия

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