В Чигирях из окна выпал ребёнок

В Амурской области очередная трагическая ситуация с падением ребёнка из окна. На этот раз ЧП произошло на улице Песчаной в Чигирях. Четырёхлетний мальчик упал из окна второго этажа.

— Мальчик доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, – рассказали в региональном управлении СК. По факту происшествия начата доследственная проверка. Подробности инцидента пока не сообщаются. Буквально накануне ребёнок выпал из окна третьего этажа в селе Васильевка Белогорского района. Сегодняшний случай – уже четвёртый в этом году в Амурской области.

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Алексей «Груандан» Козырин