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19июля
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сегодня, 17:04 1

В Чигирях из окна выпал ребёнок

СК инициировал проверку

В Чигирях из окна выпал ребёнок
Фото: pixabay.com

В Амурской области очередная трагическая ситуация с падением ребёнка из окна. На этот раз ЧП произошло на улице Песчаной в Чигирях. Четырёхлетний мальчик упал из окна второго этажа.

— Мальчик доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, – рассказали в региональном управлении СК.

По факту происшествия начата доследственная проверка. Подробности инцидента пока не сообщаются.

Буквально накануне ребёнок выпал из окна третьего этажа в селе Васильевка Белогорского района. Сегодняшний случай – уже четвёртый в этом году в Амурской области.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Пора бы уже закон принять, запрещающий открывать окна при наличии в семье детей.

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