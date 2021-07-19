Россиянка погибла во время речного сплава в Магаданской области
Туристка из Уфы утонула на пересечении рек Малтан и Хета
Следователи проводят проверку по факту гибели туристки во время сплава по одной из рек Магаданской области.
«Во время сплава на лодках туристической группы, на пересечении реки Малтан и реки Хета в 38 километрах от поселка Атка Хасынского городского округа, произошло опрокидывание одного из плавательных средств. В результате происшествия в воде оказалась жительница Уфы 1975 года рождения, которая погибла», – сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Магаданской области.
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