Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:02 0

В задымленном Якутске частично заработал аэропорт

Сегодня столицу республики покинули несколько самолётов

В задымленном Якутске частично заработал аэропорт
Фото: sakha.gov.ru

Утром 19 июля в Якутске частично возобновил работу аэропорт. Как сообщает официальный информационный портал республики Саха, вылетели самолёты в Новосибирск, Оленек, Батагай, Депутатский.

Авиакомпания S7 совершила посадку двух рейсов из Новосибирска. Однако есть и задержки, часть рейсов отменена, остальные ожидаются по расписанию.

Напомним, что работу аэропорта приостановили из-за густого дыма в Якутске.

Просмотров всего: 113

#Дальний Восток #пожары #транспорт

распечатать


Происшествия

В Амурской области сгорел вездеход
Общество 2

В Благовещенске закончили ремонт дороги к памятнику казакам-первопроходцам
Происшествия 1

В Амурской области опознали погибшего под колёсами поезда

Происшествия 1

Воздух в Якутске стал самым загрязнённым в России из-за пожаров
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь