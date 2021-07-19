В задымленном Якутске частично заработал аэропорт
Сегодня столицу республики покинули несколько самолётов
Утром 19 июля в Якутске частично возобновил работу аэропорт. Как сообщает официальный информационный портал республики Саха, вылетели самолёты в Новосибирск, Оленек, Батагай, Депутатский.
Авиакомпания S7 совершила посадку двух рейсов из Новосибирска. Однако есть и задержки, часть рейсов отменена, остальные ожидаются по расписанию.
Напомним, что работу аэропорта приостановили из-за густого дыма в Якутске.
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