В задымленном Якутске частично заработал аэропорт

Фото: sakha.gov.ru

Утром 19 июля в Якутске частично возобновил работу аэропорт. Как сообщает официальный информационный портал республики Саха, вылетели самолёты в Новосибирск, Оленек, Батагай, Депутатский.

Авиакомпания S7 совершила посадку двух рейсов из Новосибирска. Однако есть и задержки, часть рейсов отменена, остальные ожидаются по расписанию. Напомним, что работу аэропорта приостановили из-за густого дыма в Якутске.

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Mr. Mustard