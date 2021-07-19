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19июля
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Амурские медики, работающие в северных районах области, получают повышенные выплаты

Для привлечения медработников в отдалённые районы внедрена социальная программа

Амурские медики, работающие в северных районах области, получают повышенные выплаты
Фото: Амур.инфо

Выплаты по три миллиона рублей фельдшерам и по пять миллионов рублей врачам, работающим в северных районах Приамурья, дают в дополнение к программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Специальная мера поддержки действует с этого года.

— Для привлечения медицинских работников в отдалённые территории зоны БАМа была внедрена данная социальная программа, которая предусматривает единовременные компенсационные выплаты для медиков. Благодаря программе в этом году удалось трудоустроить шесть человек. Оставшаяся потребность в медработниках на севере региона – 12 врачей и один фельдшер. На подъёмные для них необходимо 63 миллиона рублей, 60 из которых – выплаты для врачей и три миллиона – для фельдшера. Средства в областном бюджете предусмотрены и будут производиться по мере трудоустройства медработников, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

— Благодаря этим выплатам мы теперь можем не просто приглашать медиков работать в отдалённые населённые пункты, у нас появилась возможность выбирать сотрудников в зависимости от их опыта работы, квалификации. Среди желающих приехать работать к нам – медики Чукотки, Московской области. Это что касается среднего медперсонала. С привлечением врачей немного сложнее, но, тем не менее, нам удалось в этом году трудоустроить врача общей практики. В ближайшее время ещё закроем несколько пустующих ставок, – отметил главный врач Тындинской больницы Андрей Козлов.

Специалисты, получившие увеличенные выплаты, должны проработать в медучреждении пять лет с момента подписания договора. Если же человек захочет расторгнуть договор раньше срока, он должен будет вернуть в бюджет часть выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#губернатор #медицина #Тында

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