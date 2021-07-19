В Благовещенске мужчина дважды скинул кота с высоты седьмого этажа

Сегодня, 19 июля, в редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка, рассказавшая о жутком живодёрстве, произошедшем в доме по адресу: улица Октябрьская, 249. Как рассказала женщина, минувшей ночью некий мужчина с высоты 7-го этажа дважды выбросил кота.

— Сбросили с такой силой, что кот сломал собою зеркало на далеко стоящей машине. Случившееся увидели хозяева машины, так как сработала сигнализация. Человек вышел, забрал животное, которое истекало кровью. И сбросил его снова. Потом отнес на мусорку и выбросил, – делится жуткими подробностями горожанка.

Как уточняет жительница дома, кот был не домашний, а обитал рядом с домом.

— Этот же мужчина кидался на людей с перцовым баллончиком, но люди все-таки успели хотя бы сфотографировать это зверство. Перцем потом несло по всем этажам, невозможно было не кашлять, – продолжила женщина. Полиция приехала, но нам кажется, что эти живодеры найдут способ уйти от ответственности, так как они сказали, что фотографировавшие сами подкинули им в квартиру этого кота, что они его не сбрасывали. Эти нелюди были в неадекватном состоянии, под чем-то. В адекватном состоянии такое сделать нереально. Огромными каплями крови залит подъезд и пол. Очень страшно с такими нелюдями жить в одном доме.

Как уточняют в пресс-службе благовещенской полиции, вчера около 02:00 действительно поступило сообщение о том, что повреждён автомобиль по данному адресу.

— Сообщалось, что повреждены стекло и крыша автомобиля, на самом автомобиле лежит труп животного. По данному вызову выехали сотрудники полиции: информация о повреждении автомобиля подтвердились, труп животного найден не был. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины, обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к данному инциденту, – прокомментировали происшествие в пресс-службе полиции.

Ранее сегодня мы сообщали, что в соцсетях благовещенцы рассказывают о подпольных собачьих боях и издевательствах над животными.