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19июля
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сегодня, 16:12 0

Полиция Амурской области проверяет информацию о юных живодёрах в Бурее

В соцсетях рассказывают о подпольных собачьих боях и издевательствах над животными

Полиция Амурской области проверяет информацию о юных живодёрах в Бурее
Фото: Margarita Kosior/Unsplash

В Амурской области зоозащитники опубликовали сообщение о неких подростках, которые издеваются над животными в Бурее. По словам активистов, молодые люди занимаются перепродажей псов, а параллельно – устраивают собачьи бои.

— В Бурее снова малолетние... продают собак, собаки худые, голодные. И мы не знаем, что с ними делать. Это ведь не один год уже продолжается. По информации обращались к местному участковому, но никаких мер не принимают, волонтеры к ним ходили и находились хозяева этих собак, но к себе они не пускают. Собак стравливают между собой, морят голодом, а потом продают, если выживут. Были неоднократно видео выложены этими малолетками в TikTok, как издеваются над ними и как проводят собачьи бои, – говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе полиции Амурской области, информация сейчас проверяется. По результатам проверки будет вынесено соответствующее решение.

Амур.инфо будет следить за ситуацией.

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#животные #происшествия

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