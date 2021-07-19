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19июля
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сегодня, 16:01 3

Амурчанка соврала, что у нее смыло огород, и получила выплаты

Возбуждено уголовное дело

Амурчанка соврала, что у нее смыло огород, и получила выплаты
Фото: amurobl.ru

В отношении жительницы Михайловского района Амурской области возбуждено уголовное дело. 28-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве с получением выплат подтопленцам.

Во время паводка пострадавшим жителям района пообещали компенсации на уничтоженный урожай. Единовременные выплаты производились из областного резервного фонда.

— Обвиняемая, зная о возможности получения единовременной материальной помощи, умышленно подала заведомо ложные сведения об уничтожении сельскохозяйственных культур на ее приусадебном участке. В результате женщина получила положенную ей выплату, однако в действительности она не выращивала сельскохозяйственные культуры на приусадебном участке, – рассказали в региональной прокуратуре.

За незаконно полученную выплату амурчанке грозит штраф либо тюремный срок до двух лет.

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#большая вода #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Токарев

    Токарев
    3 часа назад

    Круто 5 т.р получила 2 года тюрьмы.

  • Токарев

    Токарев
    3 часа назад

    Пару млрд на космодроме умыкнул перевод на другую работу

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 час назад

    Корифей шизоидных заголовков вышел с отпуска. Обман...Есть такое понятие в уголовном праве. Нет там соврала,врунья. Это слова из "Арго" В узком значении слова арго понимается как «способ общения деклассированных элементов, распространенный в среде преступного мира».

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