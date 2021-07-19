Амурчанка соврала, что у нее смыло огород, и получила выплаты

В отношении жительницы Михайловского района Амурской области возбуждено уголовное дело. 28-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве с получением выплат подтопленцам.

Во время паводка пострадавшим жителям района пообещали компенсации на уничтоженный урожай. Единовременные выплаты производились из областного резервного фонда.

— Обвиняемая, зная о возможности получения единовременной материальной помощи, умышленно подала заведомо ложные сведения об уничтожении сельскохозяйственных культур на ее приусадебном участке. В результате женщина получила положенную ей выплату, однако в действительности она не выращивала сельскохозяйственные культуры на приусадебном участке, – рассказали в региональной прокуратуре.

За незаконно полученную выплату амурчанке грозит штраф либо тюремный срок до двух лет.