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19июля
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сегодня, 15:31 1

Сергей Пенкин признался, что из-за пандемии ему пришлось сдавать квартиру

Сергей Пенкин рассказал, как выживал на карантине

Сергей Пенкин признался, что из-за пандемии ему пришлось сдавать квартиру
Фото: tvcenter.ru

Сергей Пенкин впервые за восемь лет приехал на «Славянский базар». Артист рассказал журналистам, как выживал в пандемию, пишет «Комсомольская правда».

Отсутствие концертов в пандемию больно ударило по карманам шоу-бизнеса: Филипп Киркоров распродает гардероб, Анита Цой выставила на продажу роскошный «Кадиллак», а звезда девяностых Ирина Шведова и вовсе устроилась работать в такси.

Пенкин рассказал, что у него есть вторая квартира, которую он сдавал во время пандемии и получал неплохие деньги. Он признаётся, что жил скромно. В своём загородном доме он писал песни, гулял в лесу и встречался с друзьями.

Артист считает, что у тех звёзд, кто жаловался на жизнь, на самом деле всё в порядке. По мнению Пенкина, когда у человека действительно есть проблемы, он не будет о них рассказывать всем.

На карантине артист активно занимался собой и даже сбросил два десятка килограммов. Он рассказал, что исключил всё жирное и мучное и старался не есть вечером.

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#финансы #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    3 часа назад

    надо сброситься и помочь бедолагам...сообщите счет,-готов перевести 7 рублей....

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