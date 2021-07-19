Сергей Пенкин признался, что из-за пандемии ему пришлось сдавать квартиру

Отсутствие концертов в пандемию больно ударило по карманам шоу-бизнеса: Филипп Киркоров распродает гардероб, Анита Цой выставила на продажу роскошный «Кадиллак», а звезда девяностых Ирина Шведова и вовсе устроилась работать в такси.

Пенкин рассказал, что у него есть вторая квартира, которую он сдавал во время пандемии и получал неплохие деньги. Он признаётся, что жил скромно. В своём загородном доме он писал песни, гулял в лесу и встречался с друзьями.

Артист считает, что у тех звёзд, кто жаловался на жизнь, на самом деле всё в порядке. По мнению Пенкина, когда у человека действительно есть проблемы, он не будет о них рассказывать всем.

На карантине артист активно занимался собой и даже сбросил два десятка килограммов. Он рассказал, что исключил всё жирное и мучное и старался не есть вечером.