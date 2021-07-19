В Благовещенске закончили ремонт дороги к памятнику казакам-первопроходцам

Фото: благовещенск.рф

В Верхнеблаговещенском заработал новый проезд к памятнику казакам-первопроходцам. Строители укрепили берега и русло ручья, забетонировали пролёт, залили опоры и переходные участки. Осталось покрасить леерное ограждение и разобрать временный проезд, сообщает пресс-служба мэрии.

Проезд через ручей пока грунтовый. Позже, в рамках другого муниципального контракта, подъезд к поклонному кресту заасфальтируют. Все работы планируют закончить к концу сентября.

Напомним, ремонт проезда начался ещё в апреле. На состояние дороги жаловались местные жители.