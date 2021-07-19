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19июля
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сегодня, 15:50 2

В Благовещенске закончили ремонт дороги к памятнику казакам-первопроходцам

К концу сентября проезд забетонируют

В Благовещенске закончили ремонт дороги к памятнику казакам-первопроходцам
Фото: благовещенск.рф

В Верхнеблаговещенском заработал новый проезд к памятнику казакам-первопроходцам. Строители укрепили берега и русло ручья, забетонировали пролёт, залили опоры и переходные участки. Осталось покрасить леерное ограждение и разобрать временный проезд, сообщает пресс-служба мэрии.

Проезд через ручей пока грунтовый. Позже, в рамках другого муниципального контракта, подъезд к поклонному кресту заасфальтируют. Все работы планируют закончить к концу сентября.

Напомним, ремонт проезда начался ещё в апреле. На состояние дороги жаловались местные жители.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • amurskiy_rotan

    amurskiy_rotan
    1 час назад

    А к "Казакам" ли так нужен был этот проезд, новый мост и асфальт? По-моему и так видно для кого действительно нужен этот мост и асфальт) Что б богатеям легче жилось и дышалось воздухом без пыли...

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    там явно поселился кто то из администрации

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