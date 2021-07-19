Нарушения на благовещенских детских площадках будут устранять «управляйки»
Вслед за общественниками свою проверку провела прокуратура
Благовещенская прокуратура после того, как активисты ОНФ проверили несколько разбитых детских площадок, инициировала собственную проверку.
— Нарушения по содержанию детских игровых и спортивных площадок со стороны следующих управляющих компаний установлены по адресам: улица Зейская, 88, улица Воронкова, 24, Игнатьевское шоссе, 1, – уточнили в прокуратуре.
Сотрудники прокуратуры зафиксировали такие дефекты как сорная растительность, сломанные турники, ямы, облупленная краска и так далее.
Устранить все найденные нарушения прокуратура обязала управляющие компании, которые отвечают за эти дома и их дворы.
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