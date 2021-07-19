Нарушения на благовещенских детских площадках будут устранять «управляйки»

— Нарушения по содержанию детских игровых и спортивных площадок со стороны следующих управляющих компаний установлены по адресам: улица Зейская, 88, улица Воронкова, 24, Игнатьевское шоссе, 1, – уточнили в прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры зафиксировали такие дефекты как сорная растительность, сломанные турники, ямы, облупленная краска и так далее.

Устранить все найденные нарушения прокуратура обязала управляющие компании, которые отвечают за эти дома и их дворы.