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19июля
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сегодня, 15:38 0

Нарушения на благовещенских детских площадках будут устранять «управляйки»

Вслед за общественниками свою проверку провела прокуратура

Нарушения на благовещенских детских площадках будут устранять «управляйки»
Фото: ОНФ

Благовещенская прокуратура после того, как активисты ОНФ проверили несколько разбитых детских площадок, инициировала собственную проверку.

— Нарушения по содержанию детских игровых и спортивных площадок со стороны следующих управляющих компаний установлены по адресам: улица Зейская, 88, улица Воронкова, 24, Игнатьевское шоссе, 1, – уточнили в прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры зафиксировали такие дефекты как сорная растительность, сломанные турники, ямы, облупленная краска и так далее.

Устранить все найденные нарушения прокуратура обязала управляющие компании, которые отвечают за эти дома и их дворы.

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#ЖКХ

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