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19июля
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сегодня, 15:24 1

Управление образования Шимановска готовит проект пристройки к зданию школы №2

На строительство потребуется около 55 миллионов рублей

Управление образования Шимановска готовит проект пристройки к зданию школы №2
Фото: zsamur.ru

Расположить на дополнительных площадях школы № 2 города Шимановска планируется физкультурный зал для учеников средних и старших классов. Спортзал, который имеется в школе, не выдерживает нагрузки.

— В этом году мы запустили новый проект: по замене окон в образовательных учреждениях. Из областного бюджета выделена сразу достаточно крупная сумма: 150 миллионов рублей на почти 60 образовательных учреждений. Необходимо, чтобы к 1 сентября все эти работы были завершены, – отметил Вячеслав Логинов.

В шимановской школе № 2 сегодня учатся 527 ребят, а к 1 сентября станет порядка 550. Школа работает в одну смену. Размеры спортивного зала не позволяют составить расписание так, чтобы в нем занимались все классы.

С просьбой поддержать проект пристройки физкультурного зала и выделение финансирования на него из областного бюджета директор школы обратилась к председателю Законодательного Собрания Амурской области Вячеславу Логинову. Спикер посетил школу в ходе рабочей поездки по Шимановскому району. Главе Заксобрания также показали, как образовательное учреждение готовится к новому учебному году. В этом году, помимо прочего, решено провести капитальный ремонт в кабинетах физики и химии, сообщает пресс-служба законодательного собрания Амурской области.

— От того, как школы и подрядчики отработают этим летом, будет зависеть размер финансирования программы в следующем году: справятся ли с таким объемом и способны ли выполнить больше. К примеру, только в Шимановске нужно будет заменить оконные блоки еще в двух школах – третьей и четвертой. Это не только эстетика, это еще и эффективное энергосбережение. Уже не раз подмечено и мной, и другими: при установке металлопластика температура в помещении вырастает на 3-4 градуса, – прокомментировал Вячеслав Логинов.

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#спорт #строительство #Шимановск #школа

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    3 часа назад

    Что ж он без маски...разносит заразу..или кандидатам в Госдуму можно...стал Логинов кататься по области - стали расти цифры заболевших -совпадение наверное..

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