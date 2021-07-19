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19июля
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сегодня, 15:09 4

В Благовещенске возобновил работу торговый центр «Три кита»

Городской суд разрешил комплексу снова открыться

В Благовещенске возобновил работу торговый центр «Три кита»
Фото: Александр Гладких

В Благовещенске опять заработал торговый центр «Три кита». Как сообщили в пресс-службе городского суда, на прошедшем заседании комплексу разрешили вернуться к работе.

Напомним, в июне деятельность торгового центра приостановили на два месяца из-за следов COVID-19 на ручках дверей. Уже 11 июня руководство попросило прекратить административное наказание. 18 июня суд удовлетворил ходатайство.

Через некоторое время исполняющий обязанности прокурора города опротестовал постановление.

Ранее Амурский областной суд отменил постановление Благовещенского горсуда об открытии торгового центра XL в Благовещенске. Как сообщает пресс-служба облсуда, решение об открытии было несколько преждевременно.

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#COVID 19 #здоровье #суды

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    4 часа назад

    Этож сколько нужно было занести наверх...

  • Paster

    Paster
    4 часа назад

    Цирк какой-то.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    3 часа назад

    Что то не понятно, областной суд 13 июля отменил решение городского и закрыл Три кита, городской суд сегодня вновь разрешил...работать,- что у судейских не срастается...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Всё в нашейраше зависит от полноты налитого стакана! )))

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