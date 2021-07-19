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19июля
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сегодня, 14:55 1

Инцидентом с избиением амурского школьника в лагере заинтересовалась прокуратура

Ведомство начало проверку

Инцидентом с избиением амурского школьника в лагере заинтересовалась прокуратура
Фото: belgor.su

Прокурор Бурейского района Аркадий Сикорский выехал в санаторий «Белые горы», чтобы проверить информацию об избиении и травле 13-летнего подростка. Проверка началась после публикации об инциденте на портале Амур.инфо.

Прокурор осмотрел условия проживания детей, опросил администрацию учреждения, вожатых и других свидетелей. В ходе проверки прокуратура района даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних в организации, обеспечению безопасности детей, проверит работу органов системы профилактики.

Также прокуратура района взяла на контроль результаты доследственной проверки, организованной по данному факту следственным управлением СК России по Амурской области.

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#дети #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    почему пацан в лагере не жаловался?сейчас бесполезно кого то искать

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