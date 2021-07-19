Инцидентом с избиением амурского школьника в лагере заинтересовалась прокуратура

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Прокурор осмотрел условия проживания детей, опросил администрацию учреждения, вожатых и других свидетелей. В ходе проверки прокуратура района даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних в организации, обеспечению безопасности детей, проверит работу органов системы профилактики.

Также прокуратура района взяла на контроль результаты доследственной проверки, организованной по данному факту следственным управлением СК России по Амурской области.