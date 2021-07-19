Менеджер МакSим объяснила, почему заболевшая певица не отменила концерт в Казани

Многие поклонники считают, что именно из-за этого концерта звезда сейчас находится в тяжёлом состоянии.

Однако менеджер певицы опровергла это заявление, отметив, что температура у артистки поднялась лишь к вечеру. В своём Instagram Соколова объяснила, что Марину никто не заставлял выступать, это решение она приняла сама.

Певица понимала, что о её прилёте в Казань все знали, и если бы она не вышла на сцену, то поклонники были бы возмущены и написали бы много «хорошего».

Представитель МакSим отметила, что артистам зачастую приходится выходить к зрителям даже в тяжёлом состоянии, чтобы не подводить ни поклонников, ни организаторов.

Также Соколова сообщила, что о болезни певицы узнала уже после окончания концерта. МакSим скрывала это, поскольку не хотела жаловаться. Маргарита отметила, что в этой ситуации винить некого. Ведь никто не мог знать, чем обернётся для Марины обычное повышение температуры.

После возвращения в Москву артистка попала в больницу с поражением лёгких. Уже несколько недель её состояние остаётся стабильно тяжёлым.