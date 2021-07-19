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19июля
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К августу в Благовещенске завершатся работы по строительству очередного участка набережной Амура

От улицы Больничной до переулка Пограничного высажены деревья и установлены скамейки

К августу в Благовещенске завершатся работы по строительству очередного участка набережной Амура
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске завершаются работы по строительству первой очереди пятого участка набережной Амура протяженностью более 600 метров, от улицы Больничной до переулка Пограничного.

В настоящее время проход на набережную Амура с переулка Пограничного уже открыт. Здесь пока немноголюдно, поскольку ещё стоит техника и продолжается работа мастеров по благоустройству территории. О том, когда этот участок будет сдан официально и каковы планы по благоустройству дальнейших участков набережной, корреспондент Амур.инфо поинтересовалась в мэрии города.

На участке первой очереди продолжаются работы по установке тумб, обустройству тротуаров из плитки, идет подготовка почвы под газоны. Запланированы работы по озеленению. Следующим этапом станет обустройство набережной между переулком Пограничным и улицей Нагорной. Там планируется вторая намывная территория площадью 25 гектаров. Во время паводка этот участок был подтоплен, ответили в пресс-службе администрации города Благовещенска.

— Пятый участок набережной у нас делится на очереди. В настоящее время завершаются работы первой очереди. Верхний ярус представлен 6-метровой проезжей частью и пешеходной зоной. К августу первая очередь будет готова к сдаче в эксплуатацию, но сама процедура сдачи пройдёт комплексно. Официально пятый и шестой участки от Больничной до Нагорной будем сдавать в 2024 году. Нижний ярус пятого участка и шестой участок будут строиться поэтапно – в 2022-2024 годах, – пояснил начальник участка АО «Асфальт» Александр Алексеев.

Справка АИ

Работы по берегоукреплению и реконструкции набережной реки Амур ведутся в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска». Проект реализуют за счет субсидии регионального бюджета и федеральных трансфертов в рамках Плана социального развития центров экономического роста («Единая субсидия»).

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#мэрия #отдых #строительство

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    3 часа назад

    "Следующим этапом станет обустройство набережной между переулком Пограничным и улицей Нагорной. Там планируется вторая намывная территория площадью 25 гектаров. Во время паводка этот участок был подтоплен," - не просто подтоплен,-все что завозили всю зиму - увы -уплыло,-точнее смыло-(на сколько миллионов) вот где прокуратуре возбудиться надо бы, .....

  • amurskiy_rotan

    amurskiy_rotan
    1 час назад

    Что-то не совсем понятен смысл этой набережной, если там будет еще какая-то отсыпанная территория? Там полагается земля под многоэтажную элитную застройку? Или все-таки будет организован массовый отдых и досуг людей? Просветите о планах АДминистрации по поводу отсыпной территории.

  • Nifashev

    Nifashev
    1 час назад

    Думаю, сами начальники в непонятках. А пока осваивают выделенные деньги. Что в итоге получится - никого, похоже, не интересует. Все живут текущим днём.

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