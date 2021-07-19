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19июля
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Бритни Спирс отказалась выступать, пока находится под опекой отца

Бритни Спирс шокировала поклонников громким заявлением

Бритни Спирс отказалась выступать, пока находится под опекой отца
Фото: modle.online

Певица Бритни Спирс заявила, что отказывается выступать, пока её жизнь контролирует отец. Поп-звезда пытается добиться права самостоятельно распоряжаться собственной жизнью, сообщает «Пятый канал».

Отец певицы Джеймс Спирс является опекуном дочери и последние 13 лет принимает решения за неё. Звезда через суд пытается отстоять свою дееспособность. На днях Бритни в своём Instagram сообщила об уходе со сцены.

Певица заявила, что отказывается выступать, пока её отец управляет тем, что она «носит, говорит, делает или думает». По словам Спирс, всё, что у нее осталось – надежда. Бритни намерена продолжать бороться за право жить собственной жизнью.

Пока её попытки не увенчались успехом. На прошлой неделе суд Лос-Анджелеса разрешил певице самостоятельно нанять адвоката для представления её интересов. Новый представитель Бритни Мэтью Розенгарт заявил, что будет требовать прекращения опекунства Джеймса Спирса над дочерью.

В 2008 году Бритни была признана частично недееспособной из-за череды скандалов после развода с танцором Кевином Федерлайном. Певица не раз была замечена в состоянии наркотического опьянения, а также нападала на журналистов и публично сбривала волосы на голове.

После реабилитации и лечения в психиатрических клиниках семья Бритни и эксперты решили, что её душевное состояние всё ещё остаётся нестабильным.

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#суды #США #шоу-бизнес

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