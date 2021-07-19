В минприроды Амурской области объяснили, кто должен убирать ветки на улицах

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Жители Амурской области часто задают вопрос – кто должен убирать ветки и другие отходы, которые остаются после уборки придомовых территорий. Как сообщают в региональном минприроды, региональные операторы зачастую отказываются это делать.

По словам специалистов, смёт, мусор от опила деревьев, а также иные отходы, образующиеся при содержании зелёных насаждений, относятся к твёрдым коммунальным отходам и учтены в нормативах образования ТКО. Соответственно, их сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение обеспечиваются региональными операторами.

— В постановлении правительства Российской Федерации от 2016 года № 269 прописано, что при определении нормативов в составе ТКО учитываются также отходы, которые образуются при уборке придомовой территории, в том числе уличный смёт и растительные отходы. А всё, что включено в норматив, относится к ТКО и вывозится за счёт утверждённого в регионе тарифа. Дополнительную плату вносить не нужно, – рассказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов Сергей Молин.

Растительные отходы относятся к ТКО в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов. Также это подтверждается и решением Федеральной антимонопольной службы.