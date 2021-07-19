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В минприроды Амурской области объяснили, кто должен убирать ветки на улицах

Остатки зелёных насаждений отнесли к ТКО

В минприроды Амурской области объяснили, кто должен убирать ветки на улицах
Фото: Lucas van Oort/Unsplash

Жители Амурской области часто задают вопрос – кто должен убирать ветки и другие отходы, которые остаются после уборки придомовых территорий. Как сообщают в региональном минприроды, региональные операторы зачастую отказываются это делать.

По словам специалистов, смёт, мусор от опила деревьев, а также иные отходы, образующиеся при содержании зелёных насаждений, относятся к твёрдым коммунальным отходам и учтены в нормативах образования ТКО. Соответственно, их сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение обеспечиваются региональными операторами.

— В постановлении правительства Российской Федерации от 2016 года № 269 прописано, что при определении нормативов в составе ТКО учитываются также отходы, которые образуются при уборке придомовой территории, в том числе уличный смёт и растительные отходы. А всё, что включено в норматив, относится к ТКО и вывозится за счёт утверждённого в регионе тарифа. Дополнительную плату вносить не нужно, – рассказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов Сергей Молин.

Растительные отходы относятся к ТКО в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов. Также это подтверждается и решением Федеральной антимонопольной службы.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    5 часов назад

    Министерство природных ресурсов и экологии РФ в письме от 11.10.2019 № 08-25-53/24802 со ссылкой на ст. 1 № 89-ФЗ указало на то, что к ТКО относятся только отходы, образованные физическими лицами в пределах жилых помещений.

    Поскольку листва, уличный смёт, ветки и обрезки деревьев образовались на придомовой территории, эти отходы не относятся к коммунальной услуге по обращению с ТКО, оказываемой региональным оператором. Минприроды РФ в письме предлагает организовать вывоз такого мусора с помощью регионального оператора по отдельной нерегулируемой цене, а не в счёт тарифа на его услуги, утверждённого в регионе.

    Такое же мнение Минприроды РФ высказало в рамках горячей линии по вопросам проведения «мусорной реформы» в регионах. При этом всего год назад Минстрой РФ в письме от 25.09.2018 № 43298-ОГ/06 высказал противоположную позицию и обозначил, что уличный смёт, образующийся при уборке придомовой территории, растительные отходы при уходе за газонами, цветниками и растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками входят в состав ТКО.

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Мне вообще не понятно, за что я плачу с каждого квадратного метра своей жилой площади. Какие такие там у меня "твёрдые отходы"? Должна быть единая плата "ЗА ВЫВОЗ МУСОРА", и не с кв. м, а с придомовой территории. Кстати, кто должен подрезать ветви деревьев над тротуарами, ведь пройти невозможно. Ветви свесились чуть ли не до земли на ул. Авиационной в Белогорске...

  • Allenga

    Allenga
    3 часа назад

    Вот да, Зимняя Марта, тоже в недоумении. Закон, что дышло, куда поверни туда и вышло. То упорно доказывали что обрезанные ветки не ТКО, а теперь вона как!

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    2 часа назад

    это доказывал рег оператор так ему выгодно ну хоть с этим поставили точки над и

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