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сегодня, 13:24 6

Василий Орлов рассказал о проекте, который даст детям возможность выбрать профессию

Амурская область в четвертый раз присоединится к проекту «Билет в будущее»

Василий Орлов рассказал о проекте, который даст детям возможность выбрать профессию

В этом году в Амурской области федеральный проект «Билет в будущее» реализован уже в четвертый раз. Планируется, что по всей России в нём примут участие около 300 тысяч учеников 6-11 классов и пять тысяч педагогов.

Проект «Билет в будущее» реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Базой для его реализации вновь стал Амурский областной институт развития образования. В настоящее время формируется список педагогов-навигаторов, для которых на федеральном уровне будет организовано обучение, а также перечень площадок, где школьники будут проходить профессиональную подготовку.

Попробовать себя в той или иной профессии ребята смогут уже в сентябре. В прошлом году в перечень профессий вошли такие как геодезист, каменщик, повар, маляр, швея и другие.

В перспективе ребята выбирают то направление деятельности, которое не просто является востребованным на рынке труда, но и которое им действительно по душе, в чем они смогли убедиться на практике.

— Проект дает детям возможность получить максимум информации о разных профессиях, понять, к каким из них есть интерес и предрасположенность, попробовать себя в разных направлениях на практических мероприятиях, пообщаться с представителями разных профессиональных компетенций и в дальнейшем сделать выбор осознанно, – рассказал губернатор Василий Орлов. – Наша задача – сделать так, чтобы проект с каждым годом собирал все больше участников. Так, в прошлом году он охватил рекордное за три года количество школьников – более 12 тысяч.

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#губернатор #образование #школа

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    5 часов назад

    "Билет будущее" ждет россиян после осенних выборов - уже ожидаются поднятия цен на бензин, канцелярию, технику, овощи, хлеб, фрукты, одежду и обувь, налог на домашних животных, новая пенсионная реформа, штраф за езду без диагностической карты и т.д....

  • Noir

    Noir
    5 часов назад

    и красный октябрь

  • Paster

    Paster
    3 часа назад

    «Билет в будущее» - это валить за бугор. =)

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    за бугром посудомойки и жопомойки нужны, не беженцам с Азии же этим заниматься

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    За бугор обычно специалисты по приглашению сваливают, а если без образования и опыта работы, то да, только посуду мыть.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    300 тысяч со всей России?

    Капля в море!

    Этим надо заниматься с первых дней обучения с каждым ребёнком!

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