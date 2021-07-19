Василий Орлов рассказал о проекте, который даст детям возможность выбрать профессию

В этом году в Амурской области федеральный проект «Билет в будущее» реализован уже в четвертый раз. Планируется, что по всей России в нём примут участие около 300 тысяч учеников 6-11 классов и пять тысяч педагогов.

Проект «Билет в будущее» реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Базой для его реализации вновь стал Амурский областной институт развития образования. В настоящее время формируется список педагогов-навигаторов, для которых на федеральном уровне будет организовано обучение, а также перечень площадок, где школьники будут проходить профессиональную подготовку.

Попробовать себя в той или иной профессии ребята смогут уже в сентябре. В прошлом году в перечень профессий вошли такие как геодезист, каменщик, повар, маляр, швея и другие.

В перспективе ребята выбирают то направление деятельности, которое не просто является востребованным на рынке труда, но и которое им действительно по душе, в чем они смогли убедиться на практике.

— Проект дает детям возможность получить максимум информации о разных профессиях, понять, к каким из них есть интерес и предрасположенность, попробовать себя в разных направлениях на практических мероприятиях, пообщаться с представителями разных профессиональных компетенций и в дальнейшем сделать выбор осознанно, – рассказал губернатор Василий Орлов. – Наша задача – сделать так, чтобы проект с каждым годом собирал все больше участников. Так, в прошлом году он охватил рекордное за три года количество школьников – более 12 тысяч.