Лолита Милявская призналась, что ни от одного из своих мужей не хотела детей

У Лолиты есть 22-летняя дочь Ева, которая официально записана на третьего супруга певицы Александра Цекало. Однако отцом девушки является совсем другой человек, о котором Милявская не говорит.

В «ДНК-шоу» Лолита рассказала, что у неё «не было ни одного мужчины, от которого бы она хотела детей». По её словам, она заранее знала, что отношения закончатся разрывом. Певица признаётся, что не хотела бы сказать своему ребёнку, что он испортил ей жизнь, как когда-то сказала ей мама.

Милявская редко говорит о своей единственной дочери. А об отце Евы певица и вовсе не упоминает. По словам Лолиты, в то время она вообще не была готова к рождению ребёнка.

В прошлом у певицы много неудачных отношений. Милявская не скрывает, что её не раз предавали и обманывали. Она рассказала, как однажды случайно узнала о том, что её избранник ей лжёт. Она увидела про него репортаж, в котором сообщалось, что у него жена за границей.

С недавних пор певица старается не афишировать личную жизнь. На данный момент известно, что после развода с пятым мужем, Дмитрием Ивановым, артистка начала встречаться с бизнесменом.