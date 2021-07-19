Неизвестные в Благовещенске снова испортили крышку люка

Фото: ООО "АКС"

Благовещенцы снова испортили имущество Амурских коммунальных систем. В этот раз на поверхности крышки люка образовалась пробоина.

— Скорее всего, горожане решили использовать крышку люка как способ водоотведения со своего двора. И это большое нарушение. До этого горожане просто открывали крышки, чтобы после дождей вода с придомовых территорий и дворов уходила в коллектор, видимо сейчас они упростили себе задачу. Этого делать категорически нельзя! В частично или полностью открытый колодец могут попасть мусор, вода после дождя и прочие предметы засоряющие коллекторы, что приводит к различным аварийным ситуациям на сетях. В случае необходимости проведения работ на таком участке придется сначала извлекать мусор и откачивать воду, что увеличит сроки устранения дефектов. Помимо этого, следует отметить, что канализационная сеть не рассчитана на прием дополнительных объемов дождевой воды, – рассказал директор по водоснабжению и водоотведению ООО «АКС» Михаил Пищик.

За умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества предусмотрена административная ответственность, а если причинён значительный ущерб – уголовная.

Ежегодный ущерб от кражи и порчи люков в нашем городе исчисляется сотнями тысяч рублей. Поэтому, увидев на улице открытый люк, нужно обязательно сообщить об этом по телефону АКС в Благовещенске: 49-44-55. А став свидетелем хищения крышек люков, необходимо сообщить в полицию, сообщает пресс-служба Амурских коммунальных систем.