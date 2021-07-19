В Благовещенске откачивают воду с улиц после дождя

В ночь с 18 на 19 июля в Благовещенске выпало 37 миллиметров осадков, сообщает пресс-служба мэрии города. Вакуумные машины сейчас занимаются откачкой воды с улиц.

Техника ГСТК работает на улицах Текстильной, Дьяченко, в районе пересечения улиц Ленина и Пушкина, Шевченко и Горького, Горького и Пионерской, Строителей и Муравьева-Амурского. Также машины поехали на улицу Заводскую, в районе берега Зеи, где затопило парковку во дворе дома.

Тем временем в Белогорье поднялся уровень воды в Зее. Сейчас специалисты отслеживают паводковую ситуацию, при необходимости под железнодорожным мостом восстановят дамбу.

В понедельник, 19 июля, синоптики снова прогнозируют дождь, временами – сильный.