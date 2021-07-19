Алиса Мон рассказала, что после участия в шоу Кудрявцевой в её семье произошёл скандал

Певица с отвращением вспоминает о своём участии в шоу Кудрявцевой. По её словам, ей задавали очень неудобные вопросы и «вывернули всю душу наизнанку». К примеру, певицу спрашивали даже про аборты, к чему она была не готова.

Алиса рассказала, что после этого интервью её маме было очень плохо. А сын так и вовсе устроил грандиозный скандал. В программе показали его фотографии, а он не любит, когда его афишируют.

Певица призналась, что у неё самой «после этой программы было рвотное состояние». При этом она не винит ведущую шоу Леру Кудрявцеву, поскольку ей говорят, какие вопросы задавать. В какой-то момент Кудрявцева даже отказалась задавать гостье какой-то вопрос. Мон остаётся только догадываться, о чём он мог быть.

Со своими близкими певица в итоге помирилась. Она надеется, что сын со временем будет спокойней относиться к её интервью.