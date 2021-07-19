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19июля
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сегодня, 12:10 1

Юрий Трутнев проверил, как инвестируют в туризм на ДВ

Накануне он побывал на Колыме

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков побывали в Магаданской области. Здесь они проверили, как идут инвестиции в туристическую отрасль.

— Каждый регион Дальнего Востока обладает своими уникальными возможностями для развития туризма и формирования новых точек притяжения. Но зачастую не хватает качественной туристической инфраструктуры с современными сервисами и обслуживанием. Мы видим, что в Магаданскую область и другие регионы готовы заходить инвесторы, готовы вкладываться в новые проекты, строить гостиницы и туристические комплексы, охотничьи приюты и рекреационные зоны. Это значит, что будут создаваться новые рабочие места. Будут формироваться качественно иные компетенции для отрасли. А дальневосточные регионы получат дополнительные доходы в бюджет, – отметил Юрий Трутнев.

На Колыме Трутнев и Чекунков побывали на острове Завьялова и в санатории «Талая», куда сейчас инвесторы вкладывают деньги.

— Восстанавливается курорт, который был востребован жителями Магадана. Сюда приезжали люди со всего Дальнего Востока и других регионов страны. Через год курорт начнёт работу. Но также понятно, что туристические проекты – сложно окупаемые инвестиции. Тем более проекты, которые осуществляются в непростых климатических условиях. Создается новая точка притяжения. Это показывает, что здесь живут люди, которые не только зарабатывают деньги, но и готовы их вкладывать в развитие области, – отметил Юрий Трутнев.

В Амурской области правительство региона много внимания уделяет созданию условий для развития регионального туризма: совместно с региональными операторами было разработано 12 новых внутренних маршрутов. В регионе уникальный комплекс промышленных объектов, который формирует отдельное направление туризма. Также среди приоритетов – развитие экологического и событийного туризма. Подготовлена и в марте 2021 года утверждена стратегия развития территориального туристского кластера Амурской области, в которой выделены точки роста и притяжения для туриста.

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#российская власть #туризм

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    15 минут назад

    Юра из параллельной вселенной проверяет мифических инвесторов...Вложился бы сам. Он ведь долларовый миллионер.

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