В Амурской области предприниматели просят сдвинуть сроки обязательной вакцинации от коронавируса

Требование обязательной вакцинации распространяется на предприятия торговли, общепита, фитнес-центры, бассейны, салоны красоты, многофункциональные центры, транспорта и такси, учреждения культуры, ЖКХ, бытовых услуг, финансовых услуг, почтовые отделения, курьеров, офисы.

— Сегодня мы столкнулись с закрытием мобильных пунктов вакцинации в регионе, очередями в поликлиниках из-за ожидания поставок вакцины, что затрудняет исполнение постановления в указанные сроки. При этом за невыполнение постановления работодателям – индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток, юридическим лицам – до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на тот же срок. Предлагаю управлению Роспотребнадзора по Амурской области установить новый разумный срок обеспечения работодателями вакцинации наемных работников, – рассказал Борис Белобородов.

При этом, как отмечает бизнес-омбудсмен, амурские предприниматели одними из первых способствовали скорейшей вакцинации себя, членов своих семей и сотрудников: ещё до принятия постановления в ряде организаций количество вакцинированных работников превысило 60 %. Многие запланировали сделать прививки после июльских отпусков.

Также бизнес-омбудсмен обратился к губернатору Амурской области Василию Орлову за содействием в установлении Роспотребнадзором новых сроков вакцинации работников амурского бизнеса.