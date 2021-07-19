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19июля
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сегодня, 12:24 0

В Амурской области предприниматели просят сдвинуть сроки обязательной вакцинации от коронавируса

Причиной стало ожидание поставок вакцины и возникшие очереди

В Амурской области предприниматели просят сдвинуть сроки обязательной вакцинации от коронавируса
Фото: pixabay.com

В июле сотрудников сферы услуг в Амурской области обязали сделать минимум одну прививку до 1 августа: вакцинироваться должны не менее 60 % сотрудников каждого предприятия. Амурский бизнес-омбудсмен Борис Белобородов обратился в Роспотребнадзор с предложением сдвинуть сроки вакцинации. Причиной стало ожидание поставок первого компонента вакцины. Соответствующее письмо с обращением направлено 19 июля руководителю управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольге Кургановой.

Требование обязательной вакцинации распространяется на предприятия торговли, общепита, фитнес-центры, бассейны, салоны красоты, многофункциональные центры, транспорта и такси, учреждения культуры, ЖКХ, бытовых услуг, финансовых услуг, почтовые отделения, курьеров, офисы.

— Сегодня мы столкнулись с закрытием мобильных пунктов вакцинации в регионе, очередями в поликлиниках из-за ожидания поставок вакцины, что затрудняет исполнение постановления в указанные сроки. При этом за невыполнение постановления работодателям – индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток, юридическим лицам – до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на тот же срок. Предлагаю управлению Роспотребнадзора по Амурской области установить новый разумный срок обеспечения работодателями вакцинации наемных работников, – рассказал Борис Белобородов.

При этом, как отмечает бизнес-омбудсмен, амурские предприниматели одними из первых способствовали скорейшей вакцинации себя, членов своих семей и сотрудников: ещё до принятия постановления в ряде организаций количество вакцинированных работников превысило 60 %. Многие запланировали сделать прививки после июльских отпусков.

Также бизнес-омбудсмен обратился к губернатору Амурской области Василию Орлову за содействием в установлении Роспотребнадзором новых сроков вакцинации работников амурского бизнеса.

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#COVID 19 #экономика

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