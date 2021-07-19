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19июля
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сегодня, 11:54 0

Амурским подтопленцам окажут поддержку с кормами для животных

Помощь будет оказана в денежной форме

Амурским подтопленцам окажут поддержку с кормами для животных
Фото: depositphotos.com

Министерство сельского хозяйства Амурской области решило ввести такую меру поддержки в целях частичной компенсации расходов на приобретение или заготовку кормов в связи с паводковой ситуацией. Компенсацию могут получить частные лица и сельскохозяйственные организации, у которых имеется поголовье сельскохозяйственных животных и птицы.

Поддержка будет оказана людям, у которых были полностью затоплены приусадебные участки, а также сельхозтоваропроизводителям, утратившим урожай сельскохозяйственных культур. Финансовая помощь будет оказана из расчета на 1 голову: для крупного рогатого скота – 7 100 рублей, лошади – 5 800 рублей, мелкого рогатого скота – 14 00 рублей, кролика – 600 рублей, свиньи – 4 100 рублей, сельскохозяйственной птицы – 180 рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#большая вода #помощь

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