В Благовещенске дожди затопили двор вместе с машинами

В Благовещенске залило автостоянку во дворе дома на набережной Зеи. Как рассказали раздосадованные автомобилисты, в салонах припаркованных автомобилей оказалась вода.

По мнению местных жителей, вода не ушла со двора после дождей из-за забора, за которым идёт берегоукрепление.

— Стройка набережной на Заводской. Вот такие последствия. Воды здесь – мама не горюй! – говорит один из местных жителей, снимая произошедшее на видео.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, во двор уже направились машины ГСТК. Воду будут откачивать.