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19июля
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сегодня, 11:24 0

В Амурской области опознали погибшего под колёсами поезда

Им оказался местный житель

В Амурской области опознали погибшего под колёсами поезда

Полицейские установили личность погибшего под колёсами поезда в районе станции Завитая. Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, им оказался местный житель 1941 года рождения.

По информации транспортной полиции, машинист заметил мужчину на путях и начал подавать световые и звуковые сигналы, а затем применил экстренное торможение. Однако трагедии избежать не удалось.

Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку происшествия, выясняются все обстоятельства.

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#Завитинск #происшествия #транспорт

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