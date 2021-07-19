В Амурской области опознали погибшего под колёсами поезда
Им оказался местный житель
Полицейские установили личность погибшего под колёсами поезда в районе станции Завитая. Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, им оказался местный житель 1941 года рождения.
По информации транспортной полиции, машинист заметил мужчину на путях и начал подавать световые и звуковые сигналы, а затем применил экстренное торможение. Однако трагедии избежать не удалось.
Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку происшествия, выясняются все обстоятельства.
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