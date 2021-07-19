В Амурской области опознали погибшего под колёсами поезда

По информации транспортной полиции, машинист заметил мужчину на путях и начал подавать световые и звуковые сигналы, а затем применил экстренное торможение. Однако трагедии избежать не удалось.

Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку происшествия, выясняются все обстоятельства.