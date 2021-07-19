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19июля
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сегодня, 11:04 0

Давид Манукян удивил поклонников свадебным видео

Дава спровоцировал слухи о тайной свадьбе

Давид Манукян удивил поклонников свадебным видео
Фото: zvezdi.ru

Давид Манукян почти полтора года встречался с Ольгой Бузовой. После свадебной церемонии на Мальдивах звёзды со скандалом расстались. На днях Дава опубликовал новое видео и спровоцировал слухи о своей тайной свадьбе, пишет «СтарХит».

Давид Манукян опубликовал в своём Instagram ролик, на котором предстал в компании блогера Елизаветы Лукашевой. В свадебных нарядах парочка исполнила зажигательный танец.

«Если свадьба, то только такая или, когда жена тиктокерша», – подписал пост Дава, заинтриговав поклонников.

Однако говорить о новых отношениях Манукяна пока рано. Ролик оказался лишь очередным контентом для TikTok. Ранее Елизавета уже снимала подобный танец невесты, но с другим «женихом».

Тем не менее некоторые подписчики блогера восприняли забавный ролик всерьёз и решили, что он действительно женится.

В начале года Манукян и Ольга Бузова провели красивую свадебную церемонию на Мальдивах. Но юридической силы их брак не имеет. Поклонники пары надеялись, что торжество было репетицией к настоящей свадьбе, однако вскоре после этого Бузова объявила о расставании с рэпером.

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#соцсети #шоу-бизнес

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