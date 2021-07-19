На конкурс «Лидеры России 2021» поедут 11 участников от Амурской области

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Конкурс управленцев «Лидеры России 2021» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится уже в течение трёх лет. Это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Благодаря участию в конкурсе можно получить образовательный грант, поработать с наставником из числа лидеров бизнеса или госуправления, попасть в кадровый управленческий резерв страны, войти в сообщество лучших управленцев России.

От Амурской области приглашение в финальные испытания получили 11 лидеров: 5 – по треку «Бизнес и промышленность», 4 – «Государственное управление», по 1 участнику в треки «Информационные технологии» и «Здравоохранение». Всего в этом сезоне конкурс разделён на 8 треков. Участники, прошедшие дистанционный отбор, продолжат борьбу за победу в финалах. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, после этого будут выполнять управленческие задания, посетят образовательные семинары и лекции, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Всего в этом сезоне запланировано 13 финалов. Из них 7 региональных финалов треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление», 5 финалов специализированных треков в Москве и Санкт-Петербурге и один онлайн-финал для трека «Международный». Региональные финалы пройдут для всех 8 федеральных округов в октябре-декабре 2021 года: во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Москве и в Нижнем Новгороде, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.