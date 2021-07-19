В Амурской области за выходные двое детей пострадали в ДТП

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За выходные в Благовещенске и Благовещенском районе двое детей пострадали в ДТП. Как сообщает ГИБДД Благовещенска, в одном из случаев ребёнка от серьёзных травм спасло детское сиденье.

17 июля в 14:15 на 23-м километре автодороги Благовещенск – Свободный столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Mazda Demio. Несовершеннолетний пассажир внедорожника 2010 года рождения получил травмы.

18 июля 11:06 в Благовещенске, в районе дома 99 по улице Магистральной, из-за несоблюдения дистанции столкнулись автомобили Iveco и Toyota Passo. Шестимесячный пассажир Toyota Passo получил травмы. Ребёнок ехал в «автолюльке», что уберегло его от более серьёзных травм.

Всего с 16 по 18 июля на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировали 64 дорожно-транспортных происшествия, пять человек получили травмы.