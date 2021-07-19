В Благовещенске на набережной раздавали памятки купающимся

В минувшее воскресенье, 18 июля, городской отдел по делам молодёжи и волонтёры-медики провели рейд на набережной Амура, целью которого стало напоминание благовещенцам правил поведения у воды. Всего горожанам вручили боле 200 памяток.

В настоящий момент в Благовещенске нет ни одного места, где официально было бы разрешено купаться. Детям находиться вблизи водоёмов без присмотра взрослых также запрещено.

Напомним, в прошлый понедельник на набережной Амура утонул подросток 2008 года рождения.