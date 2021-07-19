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19июля
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сегодня, 10:39 1

В Благовещенске на набережной раздавали памятки купающимся

Больше 200 листовок с правилами поведения у воды вручили горожанам

В Благовещенске на набережной раздавали памятки купающимся
Фото: администрация г. Благовещенска

В минувшее воскресенье, 18 июля, городской отдел по делам молодёжи и волонтёры-медики провели рейд на набережной Амура, целью которого стало напоминание благовещенцам правил поведения у воды. Всего горожанам вручили боле 200 памяток.

В настоящий момент в Благовещенске нет ни одного места, где официально было бы разрешено купаться. Детям находиться вблизи водоёмов без присмотра взрослых также запрещено.

Напомним, в прошлый понедельник на набережной Амура утонул подросток 2008 года рождения.

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#городская власть #жизнь

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Комментарии
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  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    1 час назад

    главное правило - число выныриваний ни в коем случае не должно быть меньше числа погружений

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