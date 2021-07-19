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Никас Сафронов потратил на лечение Александра Стефановича 2,5 миллиона рублей

Художник Никас Сафронов пытался спасти Александра Стефановича и покупал ему дорогие лекарства

Никас Сафронов потратил на лечение Александра Стефановича 2,5 миллиона рублей
Фото: rostov.kp.ru

Режиссёр Александр Стефанович умер 13 июля от коронавируса. Бывший муж Аллы Пугачёвой долгое время не хотел обращаться к врачам и лечился дома. Художник Никас Сафронов рассказал «Комсомольской правде», как пытался спасти друга от опасной болезни.

Сафронов рассказал, что Стефанович был его самым близким другом. Когда Александр заболел опасной болезнью, художник пытался его спасти.

По его словам, он потратил 2,5 миллиона рублей на домашнее лечение Александра Стефановича. Он покупал ему импортные лекарства и витамины, аппараты для дыхания кислородом и еду из ресторанов. Всё это доставлялось режиссёру домой.

Они общались только по телефону, всё остальное время болеющий Стефанович оставался наедине с собой. Сафронов признаётся, что его другу не хватало живого общения.

Художник отметил, что другим его друзьям препараты, которые он доставал, помогли, но Александру не становилось лучше. Не выдержав одиночества, он всё-таки согласился лечь в больницу. Однако врачи не смогли ему помочь.

По мнению Сафронова, с уходом Стефановича страна потеряла значительный пласт культуры.

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#финансы #шоу-бизнес

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