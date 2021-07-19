Воздух в Якутске стал самым загрязнённым в России из-за пожаров

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, на 18 часов 18 июня в Якутске содержание взвешенных частиц размером в 2,5 микрометра в воздухе в 1,6 раза превысило предельно допустимые концентрации. Эти частицы считаются самыми опасными: они легко проникают через большинство фильтров.

Как сообщает федеральная Авиалесоохрана, на 16:00 московского времени 18 июля в Якутии тушили 127 лесных пожаров. Работают более 2,5 тысячи парашютистов-десантников Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций, лесничеств, арендаторов лесных участков, местного населения и других, а также более 250 бульдозеров, тракторов, автоцистерн. Задействована авиация Авиалесоохраны, Минобороны и МЧС.

— За сутки ликвидировано 16 природных пожаров на площади свыше 94 тысяч гектаров. Сегодня аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Мирнинского, Горного и Оймяконского районов, – сообщил начальник главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.

Самолёт-зондировщик Авиалесоохраны Ан-26 «Циклон» уже три недели вызывает дожди и ливни в Якутии. В течение этой недели самолёт работал, в основном, в центральной части республики. Сегодня лётчики-наблюдатели начнут обстрел в западной части региона.

По прогнозам, в ближайшей перспективе естественные дожди в Якутии не ожидаются.

Напомним, ранее в Якутске из-за задымления приостановили работу аэропорта и паромной переправы. А дым из северного региона почуствовали даже в Благовещенске.