По факту инцидента с ребенком в амурском санатории начал проверку СК

— По фактам, изложенным в публикации, следственными органами СК РФ по Амурской области организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников администрации санатория, ответственных за безопасность детей, находящихся в оздоровительном учреждении, – сообщают в Следственном комитете.

Решение о возбуждении уголовного или административного дела будет принято только по завершению проверки, уточнили в СК.

Напомним, 13-летний мальчик по возвращению из санатория пожаловался на травлю, побои, кроме того, его же ровесники отобрали у него телефон, очки и половину личных вещей. О происходившем в санатории родителям мальчика стало известно только тогда, когда он вернулся домой после смены. Они немедленно обратились в полицию.