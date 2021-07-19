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19июля
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сегодня, 08:31 6

По факту инцидента с ребенком в амурском санатории начал проверку СК

Подростка затравили ровесники

По факту инцидента с ребенком в амурском санатории начал проверку СК
Фото: СК

Региональное управление Следственного комитета после публикации Амур.инфо начало проверку по факту инцидента в амурском санатории «Белые горы». Аналогичную проверку уже ведет полиция.

— По фактам, изложенным в публикации, следственными органами СК РФ по Амурской области организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников администрации санатория, ответственных за безопасность детей, находящихся в оздоровительном учреждении, – сообщают в Следственном комитете.

Решение о возбуждении уголовного или административного дела будет принято только по завершению проверки, уточнили в СК.

Напомним, 13-летний мальчик по возвращению из санатория пожаловался на травлю, побои, кроме того, его же ровесники отобрали у него телефон, очки и половину личных вещей. О происходившем в санатории родителям мальчика стало известно только тогда, когда он вернулся домой после смены. Они немедленно обратились в полицию.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    Это те самые "Белые горы", где дети играли в прятки в работающих трансформаторных будках?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    понаберут быдла с интернатов-нормальным детям не возможно отдохнуть

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    опять Белые Горы, один раз были мы там, больше мой ребенок тут ни ногой.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Это те самые "белые горы", где детдомовское гадьё студенткам практиканткам перепихнуться предлагают.

  • chilly

    chilly
    1 час назад

    Всяческие тюремные атрибуты легко цепляют и парни из внешне благополучных семей. Связывать эту историю исключительно с детьми, воспитывающимися в интернате, пожалуй, не стоит. Сейчас, на уровне подростков, это цветочки. Позже эта дрянь переносится в армию, а там уже другие суммы, другая степень давления и защиты. Искоренять заразу нужно жёстко, в зародыше.

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    36 минут назад

    директора лагеря пинком под ж....

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