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Амурским спасателям удалось найти тело второго пропавшего при столкновении поездов

Аварийно-спасательная операция завершена

Амурским спасателям удалось найти тело второго пропавшего при столкновении поездов
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Спасателям удалось обнаружить тело мужчины, погибшего при столкновении двух грузовых поездов в Амурской области. Его, также как ранее обнаруженного еще одного погибшего, удалось извлечь из-под завалов.

— Аварийно-спасательные работы на месте столкновения двух грузовых поездов завершены. Спасатели завтра вернутся на место дислокации, – сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Таким образом, число жертв катастрофы увеличилось до трех. Трое пострадавших были доставлены вертолетом в больницу.

На месте сегодня будут продолжаться работы по разбору завалов и восстановлению железнодорожных путей. Предварительной причиной случившегося назван сердечный приступ у одного из машинистов.

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