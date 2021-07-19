Амурским спасателям удалось найти тело второго пропавшего при столкновении поездов

— Аварийно-спасательные работы на месте столкновения двух грузовых поездов завершены. Спасатели завтра вернутся на место дислокации, – сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Таким образом, число жертв катастрофы увеличилось до трех. Трое пострадавших были доставлены вертолетом в больницу.

На месте сегодня будут продолжаться работы по разбору завалов и восстановлению железнодорожных путей. Предварительной причиной случившегося назван сердечный приступ у одного из машинистов.