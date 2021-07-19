Из российского модуля МКС выходит воздух

В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции определили несколько возможных мест утечки воздуха. Об этом заявил представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст.

— Эксперты из России и НАСА использовали несколько методов, пытаясь найти точные места утечек. Уже определены несколько возможных мест. Три области заделали накладками или герметиком. Но пока это не полностью уменьшило темп утечки, – сказал Уэст.

По его словам, утечка не угрожает безопасности экипажа. На МКС регулярно доставляют воздух на грузовых кораблях. Небольшую утечку воздуха зафиксировали на МКС ещё в сентябре 2019 года. Через год в промежуточной камере «Звезды» обнаружили трещину, а в марте 2021-го заделали её. После этого устранили ещё одну трещину, но утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась, сообщает РИА Новости..

Негерметичность эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра. Из-за него давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба. Это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Об этом сообщил руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

Напомним, что 2 июня российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров выходили в открытый космос. Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе семи человек.