В Германии от наводнения погибли уже 156 человек

В Германии с начала недели идут ливни из-за циклона «Бернд». В земле Рейнланд-Пфальц уже погибли 110 человек, в Северном Рейне – Вестфалии – 45 человек. Ещё как минимум оду жизнь стихия унесла в районе Берхтесгаден, сообщает полицейское управление Кобленца.

Значительные разрушения пришлись на западные и юго-западные регионы. Там реки выходят из берегов и затапливают улицы. Особенно сложное положение сейчас в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия. Здесь разрушены мосты и дороги, оборваны линии электропередач, сообщает Bild

В округе Верхняя Бавария ввели режим ЧС. В Саксонской Швейцарии на границе Германии и Чехии отрезаны некоторые населенные пункты, прервано железнодорожное сообщение.