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18июля
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сегодня, 17:00 3

В Германии от наводнения погибли уже 156 человек

Стихия разрушила мосты и дороги, оборвала линии электропередач

В Германии от наводнения погибли уже 156 человек
Фото: РИА Новости

В Германии с начала недели идут ливни из-за циклона «Бернд». В земле Рейнланд-Пфальц уже погибли 110 человек, в Северном Рейне – Вестфалии – 45 человек. Ещё как минимум оду жизнь стихия унесла в районе Берхтесгаден, сообщает полицейское управление Кобленца.

Значительные разрушения пришлись на западные и юго-западные регионы. Там реки выходят из берегов и затапливают улицы. Особенно сложное положение сейчас в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия. Здесь разрушены мосты и дороги, оборваны линии электропередач, сообщает Bild

В округе Верхняя Бавария ввели режим ЧС. В Саксонской Швейцарии на границе Германии и Чехии отрезаны некоторые населенные пункты, прервано железнодорожное сообщение.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    слава богу,что мы живём в России!

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Прям как у нас

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    У нас никто не погиб....

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