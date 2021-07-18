Победители конкурса аудиогидов «165 открытий самого-самого Благовещенска» получили планшеты

В субботу, 17 июля, в горпарке объявили победителей второго конкурса аудиогидов «165 открытий самого-самого Благовещенска». Этот день выбрали не случайно. В этом году 17 июля – 163-я годовщина подписания Указа о преобразовании станицы Благовещенской в город Благовещенск.

— Победители первого конкурса аудиогидов получили награды в день города – 2 июня. Но нам продолжали присылать заявки, поэтому мы продлили конкурс. А сегодня, во второй день рождения города, авторы лучших аудиоэкскурсий получили призы – планшеты! – рассказали в управлении культуры администрации Благовещенска.

Победил книжный клуб «Чибис». Аудиогид познакомит зрителей с историей необычного переулка в центре Благовещенска.

Второе место заняла благовещенка Екатерина Гребнева – автор аудиогида «Квартал Победы». Под руководством автора слушатели пройдут от Триумфальной арки до старинного здания, где раньше находилась «Чайная развесочная».

Третье место завоевала команда «КаППля». Их аудиогид незаменим для всех, кто впервые в столице Приамурья. Гид расскажет о центре Благовещенска.

Сейчас на сайте izi.travel.ru можно найти эти и другие аудиогиды. Достаточно только ввести в поисковую строку «Благовещенск» и выбрать маршрут.

Напомним, что приём заявок на конкурс начался ещё 15 марта. А затем срок продлили до 10 июля. Кроме того, в библиотечном шатре кроме награждения победителей конкурса аудиогидов представили ещё четыре проекта. Это проект «Самый-самый дружный Благовещенск», «Сотворение Ксении: от первого камня», «Народный музей» и «Почётные граждане Благовещенска».