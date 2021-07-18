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18июля
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сегодня, 15:27 0

На месте крушения поездов в Амурской области нашли тело одного из пропавших без вести

Поиски второго пропавшего продолжаются

На месте крушения поездов в Амурской области нашли тело одного из пропавших без вести
Фото: pixabay.com

В Амурской области спасатели ГЗ и ПБ обнаружили тело одного из пропавших без вести мужчин. Второго пропавшего пока не нашли, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ГЗ и ПБ вытащат тело после того как восстановительный поезд с крановой установкой освободит подход.

Напомним, что два грузовых поезда столкнулись вчера, 17 июля, на 51-м километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак – Эльга. На место сразу же вылетели спасатели. В 21:40 им уже удалось извлечь из груды искорёженного металла одного погибшего мужчину, а в 22:10 – второго. Пострадавших доставили в Зейскую районную больницу в состоянии средней тяжести. Помимо прочего, по информации компании «Эльгауголь», причиной столкновения стал сердечный приступ одного из машинистов.

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#МЧС #происшествия

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