На месте крушения поездов в Амурской области нашли тело одного из пропавших без вести

В Амурской области спасатели ГЗ и ПБ обнаружили тело одного из пропавших без вести мужчин. Второго пропавшего пока не нашли, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ГЗ и ПБ вытащат тело после того как восстановительный поезд с крановой установкой освободит подход.

Напомним, что два грузовых поезда столкнулись вчера, 17 июля, на 51-м километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак – Эльга. На место сразу же вылетели спасатели. В 21:40 им уже удалось извлечь из груды искорёженного металла одного погибшего мужчину, а в 22:10 – второго. Пострадавших доставили в Зейскую районную больницу в состоянии средней тяжести. Помимо прочего, по информации компании «Эльгауголь», причиной столкновения стал сердечный приступ одного из машинистов.