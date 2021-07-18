Пострадавшие в столкновении поездов на севере Амурской области находятся в больнице

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— Состояние средней степени тяжести. Характер травм – черепно -мозговые травмы и ожоги. Лечение получают, консультируются областными специалистами, – сообщили о состоянии троих пострадавших в минздраве региона.

Амур.инфо продолжает следить за ситуацией.