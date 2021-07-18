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18июля
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сегодня, 14:10 0

Пострадавшие в столкновении поездов на севере Амурской области находятся в больнице

Людей доставили в Зейскую районную больницу

Пострадавшие в столкновении поездов на севере Амурской области находятся в больнице
Фото: amurskiespasateli

Стало известно состояние людей, пострадавших в столкновении поездов на севере Амурской области. По информации правительства Приамурья их доставили в Зейскую районную больницу в состоянии средней тяжести.

— Состояние средней степени тяжести. Характер травм – черепно -мозговые травмы и ожоги. Лечение получают, консультируются областными специалистами, – сообщили о состоянии троих пострадавших в минздраве региона.

Амур.инфо продолжает следить за ситуацией.

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#здоровье #происшествия #транспорт

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