Ещё одно село Амурской области получит спортивную зону, игровой комплекс и уличное освещение

Более двух миллионов рублей потратят на преображение села Невер в Сковородинском районе. Село тало участником федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», рассказали в пресс-службе правительства Приамурья.

По программе деньги выделяются из федерального, областного и местного бюджета. Также, обязательное условие – обязательное трудовой участие амурчан.

На месте старой спортплощадки появится новое спортивное оборудование, зона для игры в волейбол и лавочки. Работы обещают завершить к сентябрю.

Невер стало не первым селом-участником программы.

Что ещё успели сделать?

В прошлом году в селах Томское и Крестовоздвиженка облагородили памятники. В селах Тавричанка и Троицкое установили игровые зоны.

В сёлах Черемхово, Солнечное, Анновка, Дмитриевка и Петропавловка обновили спортивные площадки. В Козьмодемьяновке появилось поле для мини-футбола и площадки для игры в волейбол и баскетбол. Универсальную спортивную площадку сделали в селе Лозовое.

У жителей посёлков Восточного Октябрьского района и Новоалександровка Тамбовского района появились территории для прогулок.