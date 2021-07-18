Ещё одно село Амурской области получит спортивную зону, игровой комплекс и уличное освещение
Невер Скородинского района стал участником программы «Комплексное развитие сельских территорий»
Более двух миллионов рублей потратят на преображение села Невер в Сковородинском районе. Село тало участником федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», рассказали в пресс-службе правительства Приамурья.
По программе деньги выделяются из федерального, областного и местного бюджета. Также, обязательное условие – обязательное трудовой участие амурчан.
На месте старой спортплощадки появится новое спортивное оборудование, зона для игры в волейбол и лавочки. Работы обещают завершить к сентябрю.
Невер стало не первым селом-участником программы.
Что ещё успели сделать?
В прошлом году в селах Томское и Крестовоздвиженка облагородили памятники. В селах Тавричанка и Троицкое установили игровые зоны.
В сёлах Черемхово, Солнечное, Анновка, Дмитриевка и Петропавловка обновили спортивные площадки. В Козьмодемьяновке появилось поле для мини-футбола и площадки для игры в волейбол и баскетбол. Универсальную спортивную площадку сделали в селе Лозовое.
У жителей посёлков Восточного Октябрьского района и Новоалександровка Тамбовского района появились территории для прогулок.
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