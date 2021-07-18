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18июля
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сегодня, 15:00 0

Ещё одно село Амурской области получит спортивную зону, игровой комплекс и уличное освещение

Невер Скородинского района стал участником программы «Комплексное развитие сельских территорий»

Ещё одно село Амурской области получит спортивную зону, игровой комплекс и уличное освещение
Фото: pixabay.com

Более двух миллионов рублей потратят на преображение села Невер в Сковородинском районе. Село тало участником федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», рассказали в пресс-службе правительства Приамурья.

По программе деньги выделяются из федерального, областного и местного бюджета. Также, обязательное условие – обязательное трудовой участие амурчан.

На месте старой спортплощадки появится новое спортивное оборудование, зона для игры в волейбол и лавочки. Работы обещают завершить к сентябрю.

Невер стало не первым селом-участником программы.

Что ещё успели сделать?

В прошлом году в селах Томское и Крестовоздвиженка облагородили памятники. В селах Тавричанка и Троицкое установили игровые зоны.

В сёлах Черемхово, Солнечное, Анновка, Дмитриевка и Петропавловка обновили спортивные площадки. В Козьмодемьяновке появилось поле для мини-футбола и площадки для игры в волейбол и баскетбол. Универсальную спортивную площадку сделали в селе Лозовое.

У жителей посёлков Восточного Октябрьского района и Новоалександровка Тамбовского района появились территории для прогулок.

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#культура #спорт

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