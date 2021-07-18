Амурская область получит 685,5 миллиона рублей на восстановление дорог

По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина Амурская область получит дополнительно 685,5 миллиона рублей на восстановление дорог, которые пострадали в 2019 году. Тогда из-за дождливого паводка пострадало 366 километров дорог, 44 моста и 107 водопропускных труб, сообщили в министерстве дорожного хозяйства Приамурья.

— Дорожная инфраструктура Амурской области серьезно пострадала из-за двухлетних паводков 2018 и 2019 года, нанесен внушительный ущерб региональным и муниципальным дорогам. В 2019 году проезд по размытым участкам дорог восстанавливался за счет отвлечения средств дорожного фонда с планируемых ремонтов. В результате много ремонтов было отложено, но важнее было восстановить транспортное сообщение между населенными пунктами, чтобы не оставить людей в беде, – объяснил руководитель регионального минтранса Александр Зеленин.

Федеральные деньги направят на ремонт местных дорог в Зейском районе, а также на дороги регионального значения в других пострадавших районах области.