Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:30 0

Амурская область получит 685,5 миллиона рублей на восстановление дорог

Распоряжение 10 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Амурская область получит 685,5 миллиона рублей на восстановление дорог
Фото: amurobl.ru

По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина Амурская область получит дополнительно 685,5 миллиона рублей на восстановление дорог, которые пострадали в 2019 году. Тогда из-за дождливого паводка пострадало 366 километров дорог, 44 моста и 107 водопропускных труб, сообщили в министерстве дорожного хозяйства Приамурья.

— Дорожная инфраструктура Амурской области серьезно пострадала из-за двухлетних паводков 2018 и 2019 года, нанесен внушительный ущерб региональным и муниципальным дорогам. В 2019 году проезд по размытым участкам дорог восстанавливался за счет отвлечения средств дорожного фонда с планируемых ремонтов. В результате много ремонтов было отложено, но важнее было восстановить транспортное сообщение между населенными пунктами, чтобы не оставить людей в беде, – объяснил руководитель регионального минтранса Александр Зеленин.

Федеральные деньги направят на ремонт местных дорог в Зейском районе, а также на дороги регионального значения в других пострадавших районах области.

Просмотров всего: 47

#дороги #финансы

распечатать


Общество 1

Отдельные дорожки и ограничение скорости до 15 километров в час ожидают любителей электросамокатов
Общество 1

Заксобрание Амурской области выделило более 32 миллионов рублей на ремонт дорог в Шимановске

Власть 1

Василий Орлов заявил, что строители моста через Зею приложат все усилия, чтобы вернуться в намеченные графики
Общество

В Благовещенске сегодня перекроют часть улицы Амурской
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь