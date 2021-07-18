Из-за лесных пожаров в Якутске временно приостановлено авиасообщение
Кроме того, остановлено движение паромов по реке Лена
По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды задымленность (мгла) наблюдается в 17 районах Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства. Из-за сильного задымление прекращено авиасообщение – аэропорт Якутска не принимает и не отправляет самолёты.
— Густой дым стал причиной задержки рейсов в аэропорту Якутск. По метеоусловиям, из-за отсутствия видимости, задержаны рейсы как на прибытие, так и на отправление. Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий, – сообщили в администрации аэропорта.
Там пояснили, что пока точной информации о времени возобновления авиасообщения нет – всё зависит от улучшения погодных условий.
Вместе с тем, министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии временно приостановило движение по реке Лена.
— В связи с отсутствием видимости из-за дыма на реке Лена на основании Правил безопасности судоходства на внутренних водных путях движение маломерных судов, скоростных судов и паромов на переправах «Якутск – Нижний Бестях», «Кангалассы – Соттинцы» и «Мохсоголлох – Качикатцы» временно приостановлено до улучшения обстановки, – сообщают в пресс-службе правительства.
В пяти районах Якутии зафиксирован пятый, наивысший класс пожарной опасности. В ещё пяти районах – наблюдается высокий четвертый класс пожарной опасности.
— Сегодня-завтра повышение до чрезвычайно высокого – пятого класса пожарной опасности ожидается в Олёкминском районе, – добавили в пресс-службе правительства Якутии.
Справка АИ
По информации министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова:
- 810 человек из федеральной группировки помогают спасать лес в Якутии.
- На сегодняшний день в регионе потушено в пять раз больше площадей, чем за весь прошлогодний сезон.
- За минувшие сутки в Якутии потушили 41 пожар – более 100 тысяч гектар леса.
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