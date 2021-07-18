Из-за лесных пожаров в Якутске временно приостановлено авиасообщение

Фото: yakutsk_airport

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды задымленность (мгла) наблюдается в 17 районах Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства. Из-за сильного задымление прекращено авиасообщение – аэропорт Якутска не принимает и не отправляет самолёты.

— Густой дым стал причиной задержки рейсов в аэропорту Якутск. По метеоусловиям, из-за отсутствия видимости, задержаны рейсы как на прибытие, так и на отправление. Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий, – сообщили в администрации аэропорта.

Там пояснили, что пока точной информации о времени возобновления авиасообщения нет – всё зависит от улучшения погодных условий.

Вместе с тем, министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии временно приостановило движение по реке Лена.

— В связи с отсутствием видимости из-за дыма на реке Лена на основании Правил безопасности судоходства на внутренних водных путях движение маломерных судов, скоростных судов и паромов на переправах «Якутск – Нижний Бестях», «Кангалассы – Соттинцы» и «Мохсоголлох – Качикатцы» временно приостановлено до улучшения обстановки, – сообщают в пресс-службе правительства.

В пяти районах Якутии зафиксирован пятый, наивысший класс пожарной опасности. В ещё пяти районах – наблюдается высокий четвертый класс пожарной опасности.

— Сегодня-завтра повышение до чрезвычайно высокого – пятого класса пожарной опасности ожидается в Олёкминском районе, – добавили в пресс-службе правительства Якутии.

Справка АИ

По информации министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова: