За три года в Амурской области приведут в порядок более ста спортивных площадок

С 2022 по 2024 год в Приамурье планируют привести в порядок более ста спортивных площадок. Несколько стадионов полностью реконструируют. На площадках смогут заниматься не только ученики школ, но и местные жители, рассказали в пресс–службе правительства Амурской области.

— Недопустима ситуация, когда ремонтируется или строится новый стадион, и его тут же закрывают на ключ. Иметь возможность заниматься на нем должны все жители, а не только ученики данной школы во время уроков физкультуры. В некоторых населенных пунктах и вовсе нет альтернативы, это единственный спортивный объект на территории. И закрывать в него доступ неправильно, так не должно быть, – подчеркнул Василий Орлов.

Сейчас министерство образования уточняет информацию у муниципалитетов и определяет очерёдность. Уже запланировали работы на стадионах в Архаре, Возжаевке, Новокиевском Увале и Тамбовке. Ремонты ожидают стадионы школы №3 Завитинска, школ №2 Магдагачи и Серышева, школы-интерната №8 Благовещенска, а также спецшколы в Юхте. В следующем году по поручению губернатора капитальный ремонт сделают на стадионах школ в Ромнах и Верхнезейске Зейского района, а также в Алексеевской гимназии Благовещенска.

Цифры

Более сотни отремонтированных стадионов – это 30% от общего числа площадок при образовательных учреждениях области.

В этом году проведут капитальные ремонты 17 стадионов на сумму свыше 540 миллионов рублей. В 2019 году отремонтировали 3, в 2020 году – 4.

В списке на 2023 год ремонт 12 пришкольных спортивных объектов.