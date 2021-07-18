В Благовещенске прошла очередная акция по сбору вторсырья

Фото: Амур.инфо

Напомним, что акция по сбору вторсырья проводится в Благовещенске каждую третью субботу месяца.

В этот раз, жители областной столицы в течение двух часов несли на площадь ОКЦ рассортированные отходы, а также отходы, требующие особой переработки. Крышки, бутылки, банки и батарейки, макулатуру и металлолом – весь мусор активисты и волонтеры помогали сортировать тем, кто решил не выкидывать бездумно мусор в помойку, а осознанно подойти к этому вопросу.

В соцсетях жители Благовещенска активно делились своими фотографиями и эмоциями от прошедшей акции: «Моя любимая акция!», «Спасибо ОКЦ за удобную площадку», «Ребята молодцы! Сколько у нас здравомыслящих людей в городе!».

Кто-то дает и более развёрнутые мнения об акции: «Город меняется – экопривычки остаются. Пользуюсь моментом – участвую в акции @rsbor_blg. Радует широкий список принимаемых материалов – наконец-то можно сдать свой пакет с пакетами. Спасибо девочкам волонтёрам – помогали настолько активно, что расхватали весь мой скарб и смяли всё за секунду, пока я тупила что куда» (Прим.ред – орфография автора сохранена)

В некоммерческой организации «Раздельный сбор» рассказали, что за два часа горожане принесли очень много вторсырья. Так, макулатурой загрузили один трехтонный грузовичок, а это более 1000 килограмм. Также для вывоза отходов ГСТК предоставили грузовые машины. Одну из них и вторую до половины загрузили ПЭТ-бутылками и пакетами. Также горожане сдавали металл. Его набрали восемь мешков.

— Более точно, чего и сколько сдали сможем сказать чуть позже – когда всё взвесим и сдадим непосредственно на переработку. Спасибо всем неравнодушным благовещенцам за участие в акции, – рассказали в @rsbor_blg.