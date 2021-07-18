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Амурчан ждут очень сильные дожди, ливни и грозы

Большая вероятность паводков, предупреждает МЧС

Амурчан ждут очень сильные дожди, ливни и грозы
Фото: www.gismeteo.ru

19 июля местами в Амурской области пройдут очень сильные дожди и ливни с грозами. Высока вероятность паводков и подтопления участков дорог, сообщили в главном управлении МЧС области.

Максимальные осадки ожидают в Шимановском, Свободненском, Белогорском, Серышевском, Мазановском и Зейском районах. При таких погодных условиях высокая вероятность, что уровень малых рек на юге области поднимется. Специалисты уверяют, что жилые дома не затопит. При этом возрастает риск аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения, в работе систем ЖКХ и дорожно-коммунальных служб.

Во время непогоды для безопасности нужно соблюдать несколько правил: не выезжать за пределы населённого пункта; на дорогах соблюдать скоростной режим; владельцам частных подворий очистить ливневую канализацию; не оставлять детей без присмотра; туристам, рыбака и охотникам не выходить не выходить в лес и к речкам.

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#МЧС #погода

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