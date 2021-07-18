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18июля
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сегодня, 12:15 0

На замену паспорта в 20 и 45 лет теперь дают 90 дней

Экстренно менять паспорт не потребуется, сообщили в правительстве

На замену паспорта в 20 и 45 лет теперь дают 90 дней
Фото: яндекс.дзен

Менять паспорт экстренно в 20 и 45 лет больше не потребуется, теперь документы будут действительны ещё 90 дней. До этих нововведений, паспорт аннулировали автоматически в день 20 или 45-летия, рассказали в правительстве.

Также увеличили срок подачи заявления на получение первого паспорта в 14 с 30 до 90 дней. При этом срок оформления документа сократится. С 1 июля 2022 года оформлять паспорт будут за 5 дней вместо 10, если документы подали по месту жительства. В остальных случаях срок оформления будет 30 дней. В о время, пока новый документ готовится, выдают временное удостоверение личности. С таким документом нельзя оформить кредит или зарегестрироваться на портале госуслуг.

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